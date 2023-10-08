جامعة المنوفية الأهلية تحتفل باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة

المنوفية - محمد فتحى

نظمت جامعة المنوفية الأهلية برعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية ندوة احتفالا باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر تحت إشراف الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى للجامعة وبحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث.

بدأت الندوة بالسلام الوطنى والوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

واستهل رئيس الجامعة كلمته بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى وللقوات المسلحة وللشعب المصرى ولأبناء الجامعة بمناسبة مرور خمسين عاما على انتصارات حرب أكتوبر، الحرب التى أعادت العزة والكرامة للمصريين وسطرت ملحمة تاريخية وقف أمامها العالم كثيرا، موجها تحية إعزاز وتقدير لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لاسترداد الأرض والحفاظ على الوطن.

ورحب رئيس الجامعة بضيوف الندوة موجها لهم الشكر لمشاركتهم فى هذا الاحتفال والتواجد بين الطلاب حتى يستفيدوا من خبراتهم، مؤكدا أن الجامعة تحرص على تنظيم العديد من الندوات التثقيفية وتستضيف الكثير من الشخصيات المؤثرة فى مختلف التخصصات لتشكيل وعى الطلاب الوطنى وتنمية روح الولاء بداخلهم، وسرد البطولات التى تمت خلال فترة الحرب لتكون قدوة ومثل لهم يحتذون به فى مستقبلهم ويفتخرون بتاريخ حافل بالتضحيات والبطولات، وتعريفهم أيضا بما يتم حاليا من إنجازات ومشاريع قومية ومبادرات مجتمعية على أرض الواقع، وجهود القيادة السياسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة وصولا للجمهوية الجديدة.

وفى ختام الندوة وجهت الدكتورة نانسى أسعد المشرف الأكاديمى لجامعة المنوفية الأهلية الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الدائم وحرصه على التواجد والمشاركة فى جميع المناسبات بين أبنائه الطلاب.