الكنيسة الكاثوليكية: نصلى من أجل سلام فلسطين وإسرائيل ونشيد بجهود مصر فى التهدئة

كتب: محمد الأحمدى

أعلن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، في بيان رسمي للكنيسة دعوته إلى الوصول إلى حل سلمي بين الطرفين الفلسطيني، والإسرائيلى.

وجاء بنص بيان الكنيسة كالآتى:

"تعرب الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وعلى رأسها البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، عن حزنها وألمها للأحداث الدامية الجارية بين الطرفين الفلسطيني، والإسرائيلي، كما تؤكد الكنيسة على أهمية أن تسود لغة الحوار، وألا تكف كل الأطراف عن البحث عن السلام بعزم وتماسك، من أجل سلامة المواطنين".

وتشيد الكنيسة الكاثوليكية بمصر بالجهود، التي تقوم بها الدولة المصرية بكل قياداتها، للوصول إلى حل سلمى لتحقيق السلام المنشود.

وترفع الكنيسة صلواتها إلى الله تعالى، ليبارك كل الارادات الصالحة والمساعي الحميدة، حتى يعم السلام جميع أنحاء العالم.