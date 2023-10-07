اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 02:15 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على دور الكنيسة الكاثوليكية فى حرب أكتوبر المجيدة

السبت، 07 أكتوبر 2023 01:52 م
تعرف على دور الكنيسة الكاثوليكية فى حرب أكتوبر المجيدة حرب أكتوبر
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ستظل ذكرى نصر أكتوبر المجيدة خالدة عبر التاريخ، فهى واحدة من أبرز الانتصارات العسكرية فى المنطقة، حيث جاءت بعد 6 سنوات من هزيمة يوم 6 يونيو عام 1967.

ويقول الأب إسطفانوس دانيال جرجس عبد المسيح راعى كنيسة مار مرقس الرسول للأقباط الكاثوليك بالجلاوية ساقلتة سوهاج فى تصريحات لليوم السابع، إن رؤساء الكنائس الكاثوليكية بالقاهرة اجتمعوا برئاسة الأنبا إسطفانوس الأول اللعازرى، بطريرك كنيسة الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية، للأقباط الكاثوليك وكاردينال الكنيسة الجامعة وقتها في اجتماع طارئ وقرّروا فيه مساهمتهم المجانيّة الماليّة والأدبيّة للمجهود الوطنى للجيش فى حربأكتوبر المجيدة، وأوصى المجتمعون الراهبات بتقديم خدماتهم إلى المستشفيات والهيئات الاجتماعيّة.

وقد أصدر أمره إلى الكنائس لرفع الصلوات من أجل تحقيق سلام وعادل فى الشرق الأوسط ونصر للقوات المسلحة، ودعا البطريرك المواطنين المؤمنين للإسهام بسخاء من أجل المجهود الحربى، للمقاتلين الجرحى فى مستشفيات القاهرة برفقة مجموعة من المطارنة والقمامصة والكهنة والرهبان، وزار مستشفى ألماظة وبصحبته تلاميذ المدارس الكاثوليكية يومها.


الكنيسه الكاثوليكيه

حرب اكتوبر

ذكرى نصر اكتوبر

نصر اكتوبر المجيد



الموضوعات المتعلقة

ماذا قال البابا شنودة فى خطابه للجنود خلال حرب أكتوبر؟

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:55 م

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن حرب أكتوبر فى عيون صحف العالم

السبت، 07 أكتوبر 2023 06:00 ص

التليفزيون هذا المساء.. أحد أبطال حرب أكتوبر: الشظايا في جسمي تذكرني بلحظات النصر

السبت، 07 أكتوبر 2023 02:00 ص

ذكرى حرب أكتوبر المجيدة.. أبرز مقتنيات الرئيس السادات فى مكتبة الإسكندرية

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:00 ص

الإعلامية سناء منصور لـ "ندوة التنسيقية": حرب أكتوبر غيرت نمط إذاعة مونت كارلو

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 11:48 م

اللواء عادل العمدة: حرب أكتوبر تُدَرس في جميع الأكاديميات العسكرية بالعالم

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 11:48 م

اللواء نصر سالم: قضيت 180 يومًا خلف خطوط العدو قبل حرب أكتوبر

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 11:33 م

أحد أبطال حرب أكتوبر: أصبت 4 مرات والشظايا في جسمي تذكرني بلحظات النصر

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 11:29 م

أحد أبطال حرب أكتوبر: أجمل لحظات حياتي عبورنا القناة في 5 دقائق بروح معنوية عالية

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 10:24 م

مؤرخ فني: الشركة المتحدة توثق أهم لحظات حرب أكتوبر والوثائقية شرارة لأعمال قادمة

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 10:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة