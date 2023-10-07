تعرف على دور الكنيسة الكاثوليكية فى حرب أكتوبر المجيدة

كتب: محمد الأحمدى

ستظل ذكرى نصر أكتوبر المجيدة خالدة عبر التاريخ، فهى واحدة من أبرز الانتصارات العسكرية فى المنطقة، حيث جاءت بعد 6 سنوات من هزيمة يوم 6 يونيو عام 1967.

ويقول الأب إسطفانوس دانيال جرجس عبد المسيح راعى كنيسة مار مرقس الرسول للأقباط الكاثوليك بالجلاوية ساقلتة سوهاج فى تصريحات لليوم السابع، إن رؤساء الكنائس الكاثوليكية بالقاهرة اجتمعوا برئاسة الأنبا إسطفانوس الأول اللعازرى، بطريرك كنيسة الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية، للأقباط الكاثوليك وكاردينال الكنيسة الجامعة وقتها في اجتماع طارئ وقرّروا فيه مساهمتهم المجانيّة الماليّة والأدبيّة للمجهود الوطنى للجيش فى حربأكتوبر المجيدة، وأوصى المجتمعون الراهبات بتقديم خدماتهم إلى المستشفيات والهيئات الاجتماعيّة.

وقد أصدر أمره إلى الكنائس لرفع الصلوات من أجل تحقيق سلام وعادل فى الشرق الأوسط ونصر للقوات المسلحة، ودعا البطريرك المواطنين المؤمنين للإسهام بسخاء من أجل المجهود الحربى، للمقاتلين الجرحى فى مستشفيات القاهرة برفقة مجموعة من المطارنة والقمامصة والكهنة والرهبان، وزار مستشفى ألماظة وبصحبته تلاميذ المدارس الكاثوليكية يومها.