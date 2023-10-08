اليوم السابع
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الأحد، 08 أكتوبر 2023 08:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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العاهل الأردنى: الأوضاع ستستمر بالتفاقم فى ظل غياب حل عادل للصراع

الأحد، 08 أكتوبر 2023 08:02 م
العاهل الأردنى: الأوضاع ستستمر بالتفاقم فى ظل غياب حل عادل للصراع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
أ ش أ

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 أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى خلال اتصال هاتفى تلقاه من رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم وسيستمر التصعيد الخطير فى ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطينى الإسرائيلي.


وأكد العاهل الأردنى خلال الاتصال، اليوم /الأحد/، أهمية التنسيق بين الأردن والاتحاد الأوروبى للعمل نحو وقف التصعيد، محذرا من التداعيات الخطيرة على جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة بأكملها.

وشدد الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لدفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولى الإنساني.

 

 


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