العاهل الأردنى: الأوضاع ستستمر بالتفاقم فى ظل غياب حل عادل للصراع

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أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى خلال اتصال هاتفى تلقاه من رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم وسيستمر التصعيد الخطير فى ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطينى الإسرائيلي.



وأكد العاهل الأردنى خلال الاتصال، اليوم /الأحد/، أهمية التنسيق بين الأردن والاتحاد الأوروبى للعمل نحو وقف التصعيد، محذرا من التداعيات الخطيرة على جهود التهدئة الشاملة وعلى أمن المنطقة بأكملها.



وشدد الملك عبدالله الثاني، طبقا لبيان الديوان الملكي، على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لدفع الجانبين لضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولى الإنساني.