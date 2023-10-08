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الصين: المخرج الأساسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في حل الدولتين

الأحد، 08 أكتوبر 2023 10:07 ص
الصين: المخرج الأساسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في حل الدولتين الصين - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت وزارة الخارجية الصينية ، اليوم الأحد، أن تكرار الصراع بين فلسطين وإسرائيل يبرهن مرة أخرى أن الجمود الذي طال أمده في عملية السلام لا يمكن أن يستمر، وأن المخرج الأساسي من الصراع يكمن في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.


وذكرت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - "أن الصين قلقة للغاية إزاء التصعيد الحالي للتوترات وأعمال العنف بين فلسطين وإسرائيل"، داعية الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس وحماية المدنيين وتجنب المزيد من تدهور الوضع.


وأضافت "ينبغي على المجتمع الدولي التحرك بشكل أكثر إلحاحا، وتعزيز إسهاماته إزاء القضية الفلسطينية، وتسهيل الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، وإيجاد سبيل لتحقيق السلام الدائم"، مؤكدا أن "الصين ستواصل العمل بشكل حثيث مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية".


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