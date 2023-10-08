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الصحة الفلسطينية: صمود بطولى من الفلسطينيين بقطاع غزة أمام الاحتلال

الأحد، 08 أكتوبر 2023 03:22 م
الصحة الفلسطينية: صمود بطولى من الفلسطينيين بقطاع غزة أمام الاحتلال قطاع غزة
أ ش أ

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أشادت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية بالصمود البطولي للفلسطينيين في قطاع غزة أمام عدوان الاحتلال الإسرائيلي. 


وقالت الدكتورة الكيلة - في مداخلة لها في قناة القاهرة الإخبارية - "إن هناك عددا كبيرا من الشهداء الفلسطينيين ، حوالي 320 شهيدا و2000 جريح في قطاع غزة وفي الضفة الغربية 7 شهداء و50 جريحا". 


وأضافت أن غزة تعاني في الأساس من الحصار والأوضاع الاقتصادية الصعبة والأمور الآن مرشحة لأن تكون أصعب لأن إسرائيل تعد العدة للدخول بمعداتها الثقيلة ولكن هناك صمودا بطوليا من الفلسطينيين لقطاع غزة أمام عدوان الاحتلال. 


وأكدت أن هناك تواصلا مع المنظمات الأممية لتسهيل إدخال المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة ، كما تم الإرسال إلى الدول المانحة لتلقي مزيد من المساعدات اللازمة لعلاج المرضى والمصابين في القطاع. 


وأشارت إلى أن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا مع مسئولي القطاع الطبي في غزة ، كما أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفيات الضفة الغربية وتأهب قصوى في جميع المستشفيات.


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