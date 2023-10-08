الشباب فى قلب "حياة كريمة" بأسوان.. مراكز ونواد فى ثوبها الجديد

أسوان- صلاح المسن

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعد قطاع مراكز الشباب، من قطاعات المبادرة الرئاسية، في محافظة أسوان، حيث تشهد قري ونجوع محافظة أسوان، مراكز شباب حديثة ومتطورة، متعددة الأنشطة والألعاب ومجهزة بالأضواء الكاشفة وتشهد مراكز الشباب تطورا كبيرا في النواحي الإنشائية.

وتشهد محافظة أسوان العمل فى مشروعات ضخمة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمعدلات إنجاز عالية أوشكت على الإنتهاء، منها،157 مركز شباب.

ففي مركز نصر النوبة تشهد مختلف القري أعمال بناء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب، منها تطوير مركز شباب الأمبركاب ومن ضمنها بمجلس قروى أبو هور والتي يتبعها 2 قرية فرعية، حيث تم تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة مركز شباب السيالة والمحرقة بنسبة 100% كذلك تطوير مراكز الشباب فى مختلف قرى مركز نصر النوبة.

وفى مركز إدفو، تشهد مختلف القرى أعمال بناء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب من ضمنها مركز شباب خور الزق بالرديسية بحرى، والذى تم إنهاؤه بنسبة 100٪، وبتكلفة 6 ملايين جنيه على مساحة 3 آلاف م2 ، تضم مبنى إدارى مكون من أرضى ودور علوى، بجانب ملعب بالنجيل الصناعى على مساحة 1056 م2 متعدد الأنشطة والألعاب ومجهز بالأضواء الكاشفة، وجارى الإستعداد للتجهيز والفرش بواسطة مديرية الشباب والرياضة، بالإضافة إلى إنشاء مركز شباب المويسات، ومركز شباب حاجر المويسات وغيرها من باقي مراكز الشباب بكافة قري ونجوع مركز ادفو شمال محافظة أسوان.

وفي مركز كوم أمبو، تشهد مختلف القري أعمال بناء وإحلال وتجديد لمراكز الشباب حيث، تم تنفيذ مشروع تطوير مركز شباب فارس و مشروع إنشاء مركز شباب 7 قبلى ومشروع إنشاء مركز شباب جعفر الصادق، ومشروع مركز شباب عزبة علي سليمان، ومشروع إنشاء مركز شباب قرية الشطب،حيث تم التسليم المبدئي لمركز شباب الشطب بنجع الشطب بقرية سلوا بحري مع الوقوف علي بعض الملاحظات البسيطة في أعمال الكهرباء والسباكة وعدت الشركة المنفذة بتلافيها قبل التسليم النهائي، كما تنفيذ مشروعات إنشاء مراكز شباب فطيرة والرغامة البلد وعرب كيما.

من جهتها قامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بتسلم 14 مركز شباب بواسطة دار الهندسة من بين 57 مركز شباب جاهزين للتسليم ، وتم إنهاؤهم بنسبة 100 %، فيما جارى العمل فى 100 مركز شباب آخر بمتوسط تنفيذ أكثر من 70 %، وهناك توجيهات من محافظ أسوان اللواء أشرف عطية،بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير لتكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنجاز فى تنفيذ المشروعات وفقاً للخطة الزمنية، مع مراعاة معايير الجودة فى تنفيذ الإعمال، وهو الذى يتوازى مع المتابعة المستمرة لتقارير دار الهندسة الخاصة بالمشروعات التى يجرى تنفيذها ومتابعته المستمرة ميدانياً لأعمال التنفيذ بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ، ومراحل العمل.

الجدير بالذكر، أن المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام منها 868 مشروع تم الإنتهاء منها ، فيما جارى العمل بعدد 1126 مشروع أخر، ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية .



جانب من أعمال حياة كريمة (1)



جانب من أعمال حياة كريمة (2)



جانب من أعمال حياة كريمة (3)



جانب من أعمال حياة كريمة (4)



جانب من أعمال حياة كريمة (5)



جانب من أعمال حياة كريمة (6)



جانب من أعمال حياة كريمة (7)



جانب من أعمال حياة كريمة (8)