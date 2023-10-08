الرى: تجديد شبكات الصرف المغطى فى 391 ألف فدان ضمن البرنامج القومى الثالث

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف"، ومشروعات إنشاء شبكات الصرف المغطى وإحلال وتجديد الشبكات التى انتهى عمرها الإفتراضي.

وصرح سويلم، بأنه تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 391 ألف فدان ضمن أنشطة البرنامج القومى الثالث للصرف الجارى تنفيذه من عام 2013 حتى عام 2026 .

وأضاف أن البرنامج القومى الثالث للصرف يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية .

ويتم تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى من عام 2013 حتى عام 2019 والتى تم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامى 2016 – 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 177 ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 30 ألف فدان - المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي 2020 - 2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 257 ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 70 ألف فدان) .

وتابع سويلم، أن إستراتيجية هيئة الصرف التابعة للوزارة تستهدف إنشاء شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة ، وإحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى إنتهى عمرها الافتراضى ، حيث إنتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره 6.00 مليون فدان ، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها فى مساحة (2.389) مليون فدان .

وتم خلال العام السابق 2023/2022 الإنتهاء من تنفيذ الصرف المغطى في زمام 89 ألف فدان ، ومن المستهدف خلال العام الحالى 2024/2023 تنفيذ الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان .

يذكر أن الصرف الزراعى المغطى يحقق صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية ، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة .

ويتبع هيئة الصرف 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE ، بهدف المساهمة في سد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ، حيث تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى 609 كيلومتر سنوياً من مواسير المجمعات و 2711 كيلومتر سنوياً من مواسير الحقليات ، كما تتميز المواسير المنتجة بإرتفاع جودتها حيث تخضع للعديد من إختبارات ضبط الجودة .