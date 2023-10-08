اليوم السابع
Ads
الأحد، 08 أكتوبر 2023 04:24 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس الفلسطيني يوجه بتسيير قوافل إغاثة طبية إلى قطاع غزة

الأحد، 08 أكتوبر 2023 02:32 م
الرئيس الفلسطيني يوجه بتسيير قوافل إغاثة طبية إلى قطاع غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الإمكانيات المتاحة من اجل إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


وقال أبو مازن: "أهلنا في غزة يتعرضون لعدوان شامل واعتداءات وقتل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ما يستدعي أن نقدم كل شيء من شأنه التخفيف من معاناتهم سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والخيرية من خلال تسيير قوافل اغاثة انسانية وبصورة عاجلة للتخفيف من مصابهم"، مؤكدًا أن غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان، شأنها في ذلك كبقية الأرض الفلسطينية المحتلة. 


وأضاف أبو مازن "نحمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية قطع الامدادات الاساسية عن أبناء شعبنا في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية"، داعيا المجتمع الدولي للتدخل الفوري والزام سلطة الاحتلال بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه الشعب المحتل، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ايضا تجاه توفير الاغاثة الفورية للفلسطينيين الذين يعانون من ويلات الحصار والحروب الاسرائيلية.


فلسطين

محمود عباس

الرئاسة الفلسطينية

إسرائيل

قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة