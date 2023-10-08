اليوم السابع
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الأحد، 08 أكتوبر 2023 08:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الفرنسية: مقتل مواطنة فرنسية خلال حادث الهجوم على إسرائيل

الأحد، 08 أكتوبر 2023 08:20 م
الخارجية الفرنسية: مقتل مواطنة فرنسية خلال حادث الهجوم على إسرائيل كاثرين كولونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم /الأحد/ مقتل مواطنة فرنسية فى إسرائيل، فى أعقاب الهجمات التى نفذت أمس السبت، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ظروف الوفاة

وأشارت وزارة الخارجية، فى بيان صحفي، إلى أن "فرنسا تبعث بأصدق تعازيها لعائلة المواطنة الفرنسية مؤكدة أن فرق الوزارة على اتصال وثيق مع ذويها لتقديم الدعم فى هذه المحنة


ووفقا للبيان الصحفي، تم تشكيل خلية إدارة أزمات لمساعدة الجالية الفرنسية والمواطنين الفرنسيين المتواجدين هناك بشكل عابر


كما أكدت الوزارة أن فريقها والسفارة الفرنسية فى تل أبيب والقنصليتين العامتين فى تل أبيب والقدس "فى حالة تعبئة" لمحاولة معرفة وضع العديد من المواطنين الذين لم يتم تحديد مكانهم، وهم على اتصال دائم مع عائلاتهم ومع السلطات الإسرائيلية.


ووفقا لوسائل اعلام فرنسية، هناك سبعة من هؤلاء المواطنين لم يستدل على مكانهم فى إسرائيل.


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