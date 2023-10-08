اليوم السابع
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التحقيقات: لص الأعمدة الحديدية بالخليفة نفذ وقائع عديدة بأسلوب الفك

الأحد، 08 أكتوبر 2023 12:00 ص
التحقيقات: لص الأعمدة الحديدية بالخليفة نفذ وقائع عديدة بأسلوب الفك حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، أن العاطل المتهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الأعمدة الحديدية بمنطقة الخليفة، اعترف بارتكاب العديد من وقائع السرقة بأسلوب الفك. 
 
وأضاف خلال التحقيقات، أنه يبيع متحصلات السرقة لدى مالك مخزن ، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة سيئ النية "له معلومات جنائية"، لافتا إلى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبطه،  وعُثر بداخل المخزن على عدد من الأعمدة الحديدية "مجهولة المصدر"،  وبمواجهته أقر بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، 
 
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الخليفة ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة. 
 
ونجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة الأعمدة الحديدية "بأسلوب الفك" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة..
 
وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) وبحوزته (لوحة إرشادية "مجهولة المصدر" - مفك)، وبمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من إحدى المناطق بدائرة القسم بأسلوب "الفك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأعمدة الحديدية بذات الأسلوب ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

سرقة

عقوبة السرقة

أخبار الحوادث

الخليقة



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