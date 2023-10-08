التحفظ على ما يقرب من طن ردة خشن يتم بيعها بدون مستندات حيازة بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على الأسواق.

وقامت إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرر محضر حيازة وبيع رده خشنة لدي تاجر غير مربوط علي المطحن ولا توجد معه فواتير أو مستندات تدل علي حيازتها وعليه تم التحفظ علي 28 شيكارة زنة الواحدة 35 كجم بإجمالي 980 كجم ردة خشنه ما يقارب طن رده.

وتحرر محضر حيازة وبيع مكرونة تموينية ممنوع بيعها أو تداولها الا بالبطاقات التموينية لدي أحد التجار وتم مصادرة 8 بالتة بداخل كل بالتة 20 كيس زنة الكيس الواحد 400 جم بإجمالي 64 كجم مكرونة تموينية محظور بيعها أو تداولها الا من خلال المنظومة التموينية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.