البورصة تقرر إيقاف التداول على 43 سهمًا بجلسة الأحد

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 43 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ودلتا للطباعة والتغليف، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمشروعات الصناعية والهندسية، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدلتا للسكر، والدولية للمحاصيل الزراعية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وأوراسكوم للتنمية مصر، وأكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، وجي بي كوربوريشن، والعالمية للاستثمار والتنمية.

كما تم إيقاف تداول أسهم: العامة لمنتجات الخزف والصيني، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وأوراسكوم المالية القابضة، والعربية للصناعات الهندسية، والقلعة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وابن سينا فارما، وحديد عز، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والإسماعيلية مصر للدواجن، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبلتون المالية القابضة، والقاهرة للزيوت والصابون، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، ومصر الوطنية للصلب-عتاقة، والعربية للخزف-سيراميكا ريماس، وسبيد ميديكال، وماكروجروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبي أي جي للتجارة والاستثمار.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 221.7 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 300 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 90 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 10 آلاف سهم، 2.2 مليون سهم، 300 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 37 سهم، 512.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 2913 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 670 ألف سهم.