الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق أكثر من 3000 صاروخ للداخل الإسرائيلى منذ بدء القتال

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق الفصائل الفلسطينية لنحو 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، فجر اليوم السبت.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، في بيان له أن حركة الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إعادة السيطرة على معظم المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بعد إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" فجر السبت.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا عسكريا، مساء السبت، أعلن من خلاله سيطرة قواته على معظم المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، والمعروفة باسم غلاف غزة، بعدما سيطرت الفصائل الفلسطينية على أغلبها، منذ فجر السبت.

وفي وقت سابق، اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة طوارئ موسعة على خلفية التصعيد الجاري مع قطاع غزة، حيث اقترح نتنياهو على زعيم المعارضة، يائير لابيد، ورئيس حزب "معسكر الدولة" الجنرال بيني غانتس، الانضمام في حكومة طوارئ موسعة.