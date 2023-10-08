استشارى جراحة: الفحص الطبى لحديثى الولادة ضرورى لاكتشاف العيوب الخلقية

كتبت رانيا عامر

قال الدكتور شريف مدحت، مدرس جراحة الأطفال بكلية طب جامعة كفر الشيخ، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، مفهوم الخصية المعلقة للأطفال هى واحدة من ضمن أمراض العيوب الخلقية المتزايدة خلال الفترات الحالية، ومعناها ببساطة إن الخصية لم تنزل فى مكانها الطبيعى فى كيس "الصفن" وهو وعاء من الجلد يوجد تحت القضيب.

فائدة كيس الصفن:

ووصف الطبيب أن المكان الامن الصحيح لنمو خصية الاطفال فى كيس الصفن الذى يتميز بدرجة حرارة اقل من درجة حرارة الجسم وهذا يساعد فى عملية نموها ،وذلك يساعد فيما بعد على خلق الحيوانات المنوية ،والهرمونات المسئولة عن مراحل عملية البلوغ .

ضرورة الفحص الطبى على الأطفال منذ الولادة:

وشدد الاستشارى على ضرورة اجراء الفحص الطبى على الاطفال منذ ولادتهم للتاكيد من وجود الخصيتين فى مكانهما الامن وهو كيس الصفن ،وخلاف ذلك فيتطلب على الوالدين سرعة عمل بعض الفحوصات الاخرى للطفل للبحث عن الخصيتين هل هناك خصية فى بطن الطفل اما انها توجد تحت الجلد .

أنواع الخصية المعلقة:

نوع محسوس :

الخصية موجودة تحت الجلد فى اسفل البطن مع الفخد .

نوع الثانى غير محسوس :

يعنى عدم الشعور بوجود الخصية ولا فى كيس الصفن ولا اسفل البطن .