اليوم السابع
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"ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية تدشن يوما تعريفيا لأولياء أمور الطلاب ببدر

الأحد، 08 أكتوبر 2023 09:32 م
"ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية تدشن يوما تعريفيا لأولياء أمور الطلاب ببدر جانب من اللقاء
كتبت : أماني سمير

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دشنت " ابدأ "  بالتعاون مع شركة " تأهيل لتنمية مهارات التميز "  يوم تعريفي لأولياء أمور طلاب مدرسة " ابدأ الوطنية للعلوم التقنية " بمحافظة القاهرة بمدينة بدر ، والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي.
 
وشمل اليوم التعريفى تفاصيل المدرسة وما تتضمنه من مواد دراسية ومميزات سيحصل عليها الطلاب المتقدمين والمسارات المتاحة بعد التخرج.
 
 
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تشمل مدرسة " ابدأ الوطنية للعلوم التقنية " ببدر، تخصصان، وتم تصميم التخصصان لمساعدة الطلاب والمتدربين على اكتساب المهارات والمعارف  اللازمة لاستخدام منهجيات الذكاء الاصطناعي المتطورة فى مجالات تحليل البيانات والتحكم الصناعى. 
 
فالمسار الأول هو الذكاء الاصطناعي فى تحليل البيانات، حيث يقوم الطالب بدراسة المقررات المتعلقة بتصور البيانات باستخدام  الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي لتحليل البيانات، وممارسات هندسة البرمجيات، وتقنيات معالجة البيانات، وإدارة البيانات وأساسيات " الأمن السيبراني " باستخدام   الذكاء الاصطناعي.
 
والمسار الثانى هو " الذكاء الاصطناعي " فى الأتمتة الصناعية وأنظمة التحكم 
في هذا المسار، حيث يقوم الطلاب بدراسة كل ما يتعلق بالبرمجة، والبرمجة النصية للأتمتة ونظم التحكم، والتحكم في المحركات وأنظمة الحركة في الأتمتة الصناعية، والروبوتات الصناعية، وتكامل PLC والشبكة الصناعية، و بروتوكولات الاتصالات.
 
وبجانب التخصص الفنى، سيدرس الطلاب مواد أخرى عن التحول الرقمي واللغة الإنجليزية المتقدمة واللغة الألمانية، بالإضافة إلى المواد الثقافية و مقررات خاصة  بالتنمية المستدامة و التحول الأخضر وريادة الأعمال وغيرها من المهارات الشخصية التى تؤهل الخريج لسوق العمل داخل وخارج مصر.
 
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 كما سيتاح لخريجي المدرسة الالتحاق بالجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية، والجامعات الحكومية بعد إجراء معادلة، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل مباشرة والعمل بمجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الصناعة والتمويل والتعليم والصحة، لمعالجة البيانات للمهندسين وغيرها من الوظائف الفنية المتخصصة.
 
 

مبادرة ابدأ

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محور التدريب

أماني سمير

تطوير الصناعه



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