اليوم السابع
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تعرف على أسباب انضمام الطلاب لمدرسة " ابدأ " للعلوم التقنية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 06:33 م
تعرف على أسباب انضمام الطلاب لمدرسة " ابدأ " للعلوم التقنية مبادرة ابدأ
كتبت : أماني سمير

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افتتحت مبادرة "ابدأ" مدرستين للعلوم التقنية الحديثة بكل من محافظتي القاهرة تحديدا مدينة بدر والثانية بمحافظة دمياط، من أجل النهوض بالتعليم الفني في مصر والمساهمة في تقديم كفاءات لسوق العمل تكون مدربة علي أعلي مستوى.
 
وإليكم أهم الأسباب التي تجعل الطلاب يقدموا علي الإلتحاق بمدارس ابدأ التقنية:
أولا : يتم التدريس في بيئة تعليمية حديثة تواكب التطور التكنولوجي العالمي مع الإلتزام بمعايير الجودة العالمية.
 
ثانيا: تقدم مدارس " ابدأ " لكل طالب وطالبة زي مدرسي رسمي وأخر خاص بالتدريب العملي  . 
 
ثالثا: تقدم مدارس " ابدأ " التقنية فرص تدريب ميداني لكل الطلاب .
 
رابعا: تقدم أيضا شهادات الدبلومة الدولية التي تكون معتمدة من جهات إعتماد دولية بنسبة 10%  من الخريجين المتميزين.
 
خامسا: تقدم "ابدأ" برامج إرشاد وظيفي لجميع الخريجين ، كما تساعد ابدأ طلابها في تحديد مسارهم الخاص بإحتياجات سوق العمل لضمان مستقبل أفضل للجميع من خلال مساعدة طلابها في كيفية إختيار المجالات التي يمكن الإلتحاق بالعمل بها .
 
سادسا : تعمل " ابدأ " علي توفير ملتقيات للتوظيف بشكل دوري و توفير الوظائف بعد التخرج من المدرسة، فالمدرسة تساعد على توفير الوظائف للطلاب من خلال الآتى مركز التوظيف والتسويق الموجود داخل المدرسة.

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مبادرة ابدأ

أماني سمير

ابدأ التقنية



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