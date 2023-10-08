إنجازات 10 سنوات.. القضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات كفر الشيخ "صور"

كفر الشيخ- محمد سليمان

صحة كفر الشيخ خلال 9 سنوات : القضاء على قوائم الإنتظار

تنظيم 532 قافلة طبية

إضافة 221 ماكينة غسيل كلوي و144 سرير بالعنايات و87 جهاز تنفس ... إنشاء 5 بنوك دم وإضافة 54 حضان وتوفير 44 جهاز أشعة متنوع

القضاء على قوائم الإنتظار بإجراء 16 ألف و994 عملية جراحية متنوعة

شهد القطاع الطبي بمحافظة كفر الشيخ، إنجازات متعددة خلال 10 سنوات منذ عام 2014 حتى 2023، في ظل توجيهات ورعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتميزت الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة كفر الشيخ بصورة لم تسبق لها مثيل طوال عشرات السنوات، إما إنشاء مستشفيات جديدة، فتم إنشاء 6 مستشفيات جديدة" بلطيم، قلين، سيدي غازي، البرلس، بيلا، مبنى الدرجة بالمستشفى العام، ومركز الأورام، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام ومبنية العيادات بجامعة كفر الشيخ، وجاري تطوير 4 مستشفيات، وتم تطوير 80 وحدة صحية، وتم القضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات كفر الشيخ.



إنشاء 48 منشأة طبية أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم إنشاء العديد من المستشفيات، وتطوير عدد أخر، إضافة للوحدات الصحية، ووحدات طب الأسرة، ففي القطاع العلاجي تم إنشاء 16 منشأ علاجية، وفي مجال الرعاية الأساسية تم انشاء 32 منشأة بإجمالي 48 منشأة.



إصدار 638 ألف و467 قرار على نفقة الدولة وتنظيم 532 قافلة طبية وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم اصدار 638 ألف و467 قرار على نفقة الدولة، للمرضى من مراكز وقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، للاستفادة من العلاج المجاني، وإجراء العمليات الجراحية، كما تنظيم 532 قافلة طبية مجانية، استفاد منها 590 ألف و626 مواطناً، بإجراء الكشف الطبي، وصرف العلاج مجانا، وتحويل عدد منهم للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء العمليات الجراحية.



إضافة 221 ماكينة غسيل كلوي و144 سرير بالعنايات و87 جهاز تنفس

وأكد محافظ كفر الشيخ، كما شهد القطاع الطبي بالمحافظة طفر كبيرة، بتزويد المستشفيات بالأجهزة الحديثة، فتم إضافة 221 ماكينة غسيل كلوي، بعد أن كانت عام 2014، 214 ماكينة غسيل كلوي، ارتفع عدد ماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفيات عام 2023، ل 435 ماكينة غسيل كلوي، كما تم تزويد أسرة الرعاية 144 سريير، بعد أن كانت عام 2014، 52 سرير، ارتفع عدد الأسرة بالمستشفيات ل 166 سرير عام 2023، كما تم تزويد عدد الأجهزة للتنفس في الرعاية المركزة 87 جهاز، بعد أن كانت عام 2014، 4 أجهزة فقط، ارتفع عدد الأجهزة ل 91 جهاز بالمستشفيات عام 2023.



إنشاء 5 بنوك دم وإضافة 54 حضان وتوفير 44 جهاز أشعة متنوع وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تم تزويد 54 حضان، فبعد أن كان عدد الحضانات 93 حضان، أصبح عدد الحضانات 147 حضان، عام 2023، مؤكداً أنه لم تكن هناك بنوك الدم بالمستشفيات علم 2014، فتم إنشاء 5 بنوك دم، ليكون لدينا بالمراكز والمدن 5 بنوك دم عام 2023، كما تم تزويد المستشفيات ب 10 أجهزة مقطعية، بعد أن كان بالمستشفيات 2 أجهزة فقط عام 2014، ليصبح عدد الأجهزة المقطعية بالمستشفيات 12 جهاز، كما تم رفع كفاءة جهاز الرنين المغناطسي، كما تم توفير جهاز قسطرة القلب، ولم يكن هناك قبل 2014 جهاز قسطرة، كما تم تزويد 12 جهاز أشعة عادية، فقد كان في عام 2014، 18 جهاز أشعة عادية، فزادت الأجهزة لـ 30 جهاز عام 2023، أما أجهزة السونار فتتم تزويد 20 جهاز سنوار، بعد أن كان هناك 20 جهاز فقط بالمستشفيات عام 2014، فأصبح لديها 40 جهاز سونار عام 2023، كما تم توفير 2 جهاز ماموجرام، ولم يكن هناك عام 2014 بالمستشفيات أي أجهزة ماموجرام، أم أجهزة ال "BR"، فلم تكن هناك أجهزة بالمستشفيات حتى عام 2014، فتم تزويد المستشفيات ب 2 جهاز BR عام 2023.

القضاء على قوائم الإنتظار والتي بلغت 16 ألف و994 عملية جراحية متنوعة

وقال محافظ كفر الشيخ، تم القضاء على قوائم الانتظار وكان عددها، 11690 عمليات وحدة قسطر، و500 عملية جراحة العظام والمفاصل، و 4452 جراحة الرمدن، و 196 جراحة الأورام، و156 جراحة المخ والأعصاب، بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه.

وأكدت الدكتور إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن عدد من استقبلتهم عنايات المستشفيات منذ عام 2014 حتى عام 2023، 80 ألف و 369 مريضاً، وعدد الأطفال الذين جرى استقبالهم في عناية الحصان 48 ألفا و501 طفلاًـ، وعدد المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفيات 36 مليون و900 ألف متردد، وعدد المترددين على الاستقبال 13 مليون و500 ألف متردد، وعد من تلقوا العلاج الطبيعي، 314 ألف و 839 مريضاً، وعدد جلسات العلاج الطبيعي التي قدمتها المستشفيات 863 ألف و406 جلسة، وتم إجراء 167 ألف و570 عملية جراحية.



الرقابة على المنشآت والرصد البيئي وأضافت وكيل وزارة الصحة، في القطاع الوقائي، فإجمالي عدد عينات الرقابة على الصرف 9920 عينة، وإجمالي عدد الرقابة على المياه التي جرى سحبها" طرود 15 ألف و65 عينة، وشبكات 190 ألف و654 عينه، وأما الرصد البيئي فتم أخذ 6222عينة، وتم اجراء 74 ألفا و664 تحليل لعينات الرصد البيئي، أما قسم الصحة والسلامة المهنية، فعدد مرات المرور على المنشأت 52 ألف 998، لمتابعة توفير الصحة والسلامة المهنية بالمنشآت الطبية، أما قسم المراقبة على الأغذية فتم المرور 42 ألف و333 منشأة، وعدد الشهادات الصحية المستخرجة من الفحوص 37 ألف و263 شهادة صحية.

معالجة 12 مليون و133ألف و190 نافية وإجراء تطعيمات متنوعة لـ 9 ملايين و836ألف و981 مواطناً

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، إن كميات النفايات التي تم معالجتها 11 مليون و483 ألف و703نافية، واجمالي النفايات المستلمة من محافظات أخرى لمعالجتها 629 ألف و487 نافية، أما التطعيمات الخاصة بشلل الأطفال ,عددها 5 ملايين و786 ألف و413، وعدد تطعيمات ال BCG712 ألف و56، وعدد تطعيمات الكبدي 31 ألف و681، وإجمالي تطعيمات كورونا 3 ملايين و947ألف و631.



تردد 57 مليون و600 ألف مواطن على المستشفيات وأضاف الشربيني، أما قطاع الرعاية الأساسية، فردد على العيادات الخارجية، 55 مليون و800 ألف متردد، وما تردد على الاستقبال مليون و800 ألف متردد، أما عن المبادرات الرئاسية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة 100 مليون صحة، تم تقديم الخدمات الطبية ل 2 مليون و801 ألف و274 مواطنا، وصحة المرأة، جرى تقديم الخدمات المتعددة ل 872 ألف و335 سيدة، وأما الأمراض المزمنة ما تم فحصه، 397 ألف و200 مريض، ومبادرة الأم والجنين، 117 ألف و572، ومبادرة السمعات ما تم فحصه 256 ألفا و701 مريض، أما كبار السن فتم فحص 19 ألف و878، والاعتلال الكلوي 202 ألف و500 مريض، ومبادرة الزواج المبكر 25 ألف و388 متردد، مبادرة فيروس سي، مليون و850 ألف مريض، والعيادات التخصصية 456 ألف و753 مريض، وإجمالي المساهمات بالجهود الذاتية 130 مليون جنيه.

استفادة 8 ملايين و999 ألف و538 مواطنا ومواطنة من خدمات تنظيم الأسرة

وفي مجال تنظيم الأسرة، استفاد من الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنظيم الأسرة 8 ملايين و999 ألف و538 مواطنا ومواطنة، فعدد المنتفعين الحبوب الأحادية مليون و152 ألف و516 سيدة، الحبوب المركبة استفاد منها 3 ملايين و744ألف و202 مستفيدة، ولولب هموني استفادت منها 9 آلاف و607 سيدة، ولولب نحاسي استفادت منه 278 ألف و959 سيدة، وواقي ذكري استفاد منه 679 ألف و101 مستفيد، وكبسولات اميلاتون استفاد منها 152 ألف و167 مستفيد، وحقن احادية استفاد منها مليون و940 ألف و263 مسفيد، وحقن مركبة استفاد منها 202 ألف و714 مستفيد.