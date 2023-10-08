إنجازات 10 سنوات.. القضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات كفر الشيخ "صور"

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صحة كفر الشيخ خلال 9 سنوات : القضاء على قوائم الإنتظار
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تنظيم 532 قافلة طبية
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إضافة 221 ماكينة غسيل كلوي و144 سرير بالعنايات و87 جهاز تنفس ... إنشاء 5 بنوك دم وإضافة 54 حضان وتوفير 44 جهاز أشعة متنوع
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القضاء على قوائم الإنتظار بإجراء 16 ألف و994 عملية جراحية متنوعة
إنشاء 48 منشأة طبيةأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم إنشاء العديد من المستشفيات، وتطوير عدد أخر، إضافة للوحدات الصحية، ووحدات طب الأسرة، ففي القطاع العلاجي تم إنشاء 16 منشأ علاجية، وفي مجال الرعاية الأساسية تم انشاء 32 منشأة بإجمالي 48 منشأة.
إصدار 638 ألف و467 قرار على نفقة الدولة وتنظيم 532 قافلة طبية
وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم اصدار 638 ألف و467 قرار على نفقة الدولة، للمرضى من مراكز وقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، للاستفادة من العلاج المجاني، وإجراء العمليات الجراحية، كما تنظيم 532 قافلة طبية مجانية، استفاد منها 590 ألف و626 مواطناً، بإجراء الكشف الطبي، وصرف العلاج مجانا، وتحويل عدد منهم للمستشفيات لاستكمال العلاج، وإجراء العمليات الجراحية.
إضافة 221 ماكينة غسيل كلوي و144 سرير بالعنايات و87 جهاز تنفس
إنشاء 5 بنوك دم وإضافة 54 حضان وتوفير 44 جهاز أشعة متنوع
وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تم تزويد 54 حضان، فبعد أن كان عدد الحضانات 93 حضان، أصبح عدد الحضانات 147 حضان، عام 2023، مؤكداً أنه لم تكن هناك بنوك الدم بالمستشفيات علم 2014، فتم إنشاء 5 بنوك دم، ليكون لدينا بالمراكز والمدن 5 بنوك دم عام 2023، كما تم تزويد المستشفيات ب 10 أجهزة مقطعية، بعد أن كان بالمستشفيات 2 أجهزة فقط عام 2014، ليصبح عدد الأجهزة المقطعية بالمستشفيات 12 جهاز، كما تم رفع كفاءة جهاز الرنين المغناطسي، كما تم توفير جهاز قسطرة القلب، ولم يكن هناك قبل 2014 جهاز قسطرة، كما تم تزويد 12 جهاز أشعة عادية، فقد كان في عام 2014، 18 جهاز أشعة عادية، فزادت الأجهزة لـ 30 جهاز عام 2023، أما أجهزة السونار فتتم تزويد 20 جهاز سنوار، بعد أن كان هناك 20 جهاز فقط بالمستشفيات عام 2014، فأصبح لديها 40 جهاز سونار عام 2023، كما تم توفير 2 جهاز ماموجرام، ولم يكن هناك عام 2014 بالمستشفيات أي أجهزة ماموجرام، أم أجهزة ال "BR"، فلم تكن هناك أجهزة بالمستشفيات حتى عام 2014، فتم تزويد المستشفيات ب 2 جهاز BR عام 2023.
القضاء على قوائم الإنتظار والتي بلغت 16 ألف و994 عملية جراحية متنوعة
الرقابة على المنشآت والرصد البيئيوأضافت وكيل وزارة الصحة، في القطاع الوقائي، فإجمالي عدد عينات الرقابة على الصرف 9920 عينة، وإجمالي عدد الرقابة على المياه التي جرى سحبها" طرود 15 ألف و65 عينة، وشبكات 190 ألف و654 عينه، وأما الرصد البيئي فتم أخذ 6222عينة، وتم اجراء 74 ألفا و664 تحليل لعينات الرصد البيئي، أما قسم الصحة والسلامة المهنية، فعدد مرات المرور على المنشأت 52 ألف 998، لمتابعة توفير الصحة والسلامة المهنية بالمنشآت الطبية، أما قسم المراقبة على الأغذية فتم المرور 42 ألف و333 منشأة، وعدد الشهادات الصحية المستخرجة من الفحوص 37 ألف و263 شهادة صحية.
تردد 57 مليون و600 ألف مواطن على المستشفياتوأضاف الشربيني، أما قطاع الرعاية الأساسية، فردد على العيادات الخارجية، 55 مليون و800 ألف متردد، وما تردد على الاستقبال مليون و800 ألف متردد، أما عن المبادرات الرئاسية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة 100 مليون صحة، تم تقديم الخدمات الطبية ل 2 مليون و801 ألف و274 مواطنا، وصحة المرأة، جرى تقديم الخدمات المتعددة ل 872 ألف و335 سيدة، وأما الأمراض المزمنة ما تم فحصه، 397 ألف و200 مريض، ومبادرة الأم والجنين، 117 ألف و572، ومبادرة السمعات ما تم فحصه 256 ألفا و701 مريض، أما كبار السن فتم فحص 19 ألف و878، والاعتلال الكلوي 202 ألف و500 مريض، ومبادرة الزواج المبكر 25 ألف و388 متردد، مبادرة فيروس سي، مليون و850 ألف مريض، والعيادات التخصصية 456 ألف و753 مريض، وإجمالي المساهمات بالجهود الذاتية 130 مليون جنيه.
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