إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال فى حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص بينهم 3 أطفال بإصابات متنوعة فى حوادث متفرقة بمراكز كفرالشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج.

تلقى مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى، تفيد بوصول مصابين فى حوادث متفرقة ويتم تقديم الإسعافات المطلوبة لهم، وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من "أحمد .ر.أ"، 26 سنة، من كفر دخميس، مصاب بكدمات وحروق متفرقة، فى حادث سيارة، و"سامح.ر.ع"، 35 سنة، من سيدي سالم، بجروح في اليد، بسبب العمل على ماكينة دراس، كما أصيبت، "ولاء.م.أ" ، 35 سنة، من القنطرة، "بجروح متفرقة بالجسم" لسقوط باب عليها.

وأصيب كل من الأطفال، "رجب.م.ر"، 4 سنوات، من الورق بسيدى سالم، بجروح متفرقة، بسبب سقوط جدار، و"عبدالله .م .أ"، عام واحد، باشتباه كسور، لسقوطه من علو، و"محمد.ا.ع"، عام واحد، من مركز الرياض، بتسمم لتناول كلور، تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.