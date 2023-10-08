إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى طريق قرية المسلمية ههيا بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى،طريق المسلمية ههيا، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزى لتلقي الإسعافات الطبية الازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وفى سياق متصل أصيبت ربة منزل ونجليهما مقيمين قرية بنى جرى، بكسور وسحجات متعددة، إثر تعرضهم لحادث تصادم ميكروباص بدراجة نارية، أمام قرية حنا نطاق مركز أبوحماد، وتم نقلهم إلى مستشفى أبوحماد المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.