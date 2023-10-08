إصابة 4 أشخاص خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بشبرا الخيمة

شهدت منطقة عزبة رستم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، حدوث مشاجرة بين طرفين، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص من كلا الطرفين، بجروح قطعية بالجسم ونزيف بالمخ لأحدهم، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتصرح لـ3 منهم بالخروج وحجز الثالث وتحويله لأحد المستشفيات بالقاهرة لخطورة حالته.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت السماع لأقوالهم، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب بالمستشفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة عزبة رستم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وحدوث إصابات.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت لمشاجرة بين الطرفين، وتدخل ذوى كل منهم للدفاع عنه، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص من كلا الطرفين بجروح قطعية بمناطق متفرقة بالجسم، وإصابة أحدهم بنزيف داخلى بالمخ.

جرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام لتلقى العلاج، وتصرح لـ3 منهم بالخروج وحجز الثالث وتحويله لأحد المستشفيات بالقاهرة لخطورة حالته، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.