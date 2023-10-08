إزالة 138 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بـ6 مراكز فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ الحملات الميدانية للوقوف على الحالة العامة بالمراكز والقرى، ورصد جميع حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائى بدون ترخيص على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات فى مهدها والتصدى بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

من جانبه، أزالت الوحدات المحلية فى "بنى مزار - ملوى - ديرمواس " 74 حالة تعد منها 65 حالة بقرى (أبو جرج - بنى على- القيس- الحسينية) وأحياء رئيسية بمدينة بنى مزار، وحالة تعد على أملاك الدولة بالظهير الصحراوى الغربى بعرب بنى خالد مركز ملوى، إلى جانب 8 حالات تعد تم إزالتها بقريتى دلجا وبنى حرام وأحياء مدينة ديرمواس، وتم التعامل الفورى والإزالة فى المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

بينما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز "المنيا - مطاى - سمالوط "، من إزالة 64 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة منها 45 حالة بقرى (أبوعزيز - حلوة – منبال- بردنوها) والأحياء الرئيسية بمدينة مطاى و10 حالات تعد بالبناء المخالف وبدون ترخيص بقرى (بنى محمد سلطان - البرجاية - صفط الخمار - دمشير) وحى غرب بمدينة المنيا، و9 حالات بمركز سمالوط بقرية منقطين وأحياء المدينة.