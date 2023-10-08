إزالة 138 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بـ6 مراكز فى المنيا

من جانبه، أزالت الوحدات المحلية فى "بنى مزار - ملوى - ديرمواس " 74 حالة تعد منها 65 حالة بقرى (أبو جرج - بنى على- القيس- الحسينية) وأحياء رئيسية بمدينة بنى مزار، وحالة تعد على أملاك الدولة بالظهير الصحراوى الغربى بعرب بنى خالد مركز ملوى، إلى جانب 8 حالات تعد تم إزالتها بقريتى دلجا وبنى حرام وأحياء مدينة ديرمواس، وتم التعامل الفورى والإزالة فى المهد، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
بينما تمكنت الوحدات المحلية بمراكز "المنيا - مطاى - سمالوط "، من إزالة 64 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة منها 45 حالة بقرى (أبوعزيز - حلوة – منبال- بردنوها) والأحياء الرئيسية بمدينة مطاى و10 حالات تعد بالبناء المخالف وبدون ترخيص بقرى (بنى محمد سلطان - البرجاية - صفط الخمار - دمشير) وحى غرب بمدينة المنيا، و9 حالات بمركز سمالوط بقرية منقطين وأحياء المدينة.
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