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محافظ المنيا يوجه بتكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية

الأحد، 08 أكتوبر 2023 12:31 م
محافظ المنيا يوجه بتكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية التفتيش علي الادارات الخدمية بالمدينة
المنيا- حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف لجان المرور والمتابعة على المنشآت الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين، والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين غير الملتزمين، لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تابع هشام فايز رئيس مركز مطاى، سير العمل بعدد من الوحدات الصحية بمجلس قروى منبال، وذلك للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والوقوف على احتياجات المنشآت الطبية من مستلزمات وأدوات طبية وأدوية ومتابعة مدى التزام أطقم الأطباء والتمريض بنوبتجيات العمل.


وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية تواصل جهودها فى التفتيش على الادارات الخدمية بالمدينة ومجالس القرى وذلك لمتابعة سير العمل والتفتيش على دفاتر الحضور والانصراف، ومتابعة الانضباط والمخازن والإيرادات وأعمال التنظيم بالقرى والحملة الميكانيكية، وكذلك التفتيش على الوحدات الصحية لبيان مدى جودة وملائمة تقديم الخدمة للمواطنين ومعرفة مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.


وحدات محلية

وحدات صحية

حملات مرورية

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محافظة المنيا



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