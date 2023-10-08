أمطار ورعد وبرق على أجزاء من محافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تعرضت أجزاء متفرقة من محافظة بنى سويف ، لسقوط للأمطار صاحبه رعد وبرق فى سماء المحافظة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعها أن يشهد اليوم الأحد، طقسًا مائلاً للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.