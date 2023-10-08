أخبار مصر.. فرص سقوط أمطار بأغلب الأنحاء غدا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى وملك الأردن يتوافقان على الوصول لمسار التسوية للقضية الفلسطينية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التشاور بشأن مستجدات الأوضاع الراهنة والتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث تم استعراض التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس، حقناً للدماء ومنعاً للمزيد من تدهور الأوضاع. كما تم التوافق على مواصلة وتكثيف التشاور والتنسيق بين مصر والأردن بهدف تعزيز جهود تحقيق التهدئة، وصولاً لدفع مسار التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يضمن إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر مصرى مطلع ينفى ما ذكرته تقارير عن مقتل 6 إسرائيليين فى سيناء

أفادت قناة "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل، نفى مصدر مصري مطلع ما ذكرته تقارير إعلامية نقلتها إحدي الوكالات الأجنبية وعدد من القنوات عن مقتل 6 إسرائيليين في سيناء.

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من حزب حماة الوطن استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفداً من حزب حماة الوطن برئاسة النائب طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن.

فريد زهران يعلن انتهاء أوراق ترشحه بانتخابات الرئاسة وتدشين جولات بالمحافظات أنهى فريد زهران، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كافة الفحوصات الطبية بمستشفى العاصمة الإدارية، استعدادًا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، واستكمال تقديم أوراقه في الموعد المحدد.

وزير التعليم: إعلان أسماء المعلمين الجدد فى المديريات التعليمية

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان أسماء المعلمين الجدد الذين سيتم التعاقد معهم فى المديريات التعليمية.

غدا.. رئيس الوفد يتقدم بأوراق ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد المتحدث الرسمي لحملة رئيس الوفد في انتخابات الرئاسة أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قرر التقدم بأوراق ترشحه غدا الاثنين في تمام الساعه ١٢ ظهرا للهيئة الوطنية للانتخابات. وقال أن رئيس الوفد سيتحرك وبصحبته قيادات وأعضاء من حزب الوفد من مقر الحزب الرئيسي في تمام الساعه ١١ ونصف من صباح الغد.

38 عالما بجامعة طنطا فى قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لهذا العام أعلنت جامعة طنطا عن ظهور 38 عالما من كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم والتجارة ضمن قائمة أفضل 2%؜ والتى اعلنتها جامعة ستانفورد للعام الحالى بزيادة 12 عالما عن العام الماضي.

مصدر أمني: فرد شرطة أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصى ووفاة 2 بالإسكندرية

أفادت قناة "اكسترا نيوز"، فى خبر عاجل: "مصدر أمني: أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السوارى". وأضاف المصدر الأمنى وفق "اكسترا نيوز": وفاة 2 من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر حيث تم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

الصحة الفلسطينية لـ"القاهرة الإخبارية": ننسق مع مصر لاستقبال الجرحى من غزة

أكدت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، أنه تم التنسيق مع مصر لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الوضع في قطاع غزة يزداد صعوبة، خاصةً في ظل عزم الاحتلال إدخال معداته الثقيلة إلى القطاع. وأضافت "الكيلة"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية، أن الوزارة تواصلت مع منظمات أممية لتسهيل إدخال المستلزمات الطبية إلى غزة، كما أرسلت إلى الدول المانحة لتلقي مزيد من المساعدات اللازمة لعلاج المرضى والمصابين في القطاع. مجلس الوزراء الإسرائيلى يعلن رسميا حالة الحرب.. وعدد القتلى يرتفع إلى 600 أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، رسميا حالة الحرب في البلاد جراء الهجمات الفلسطينية، وذكر مكتب نتنياهو: "وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني على حالة الحرب، وبالتالي القيام بعمليات عسكرية كبيرة وذلك وفقا للمادة 40 من قانون الحكومة الأساسي". وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، ارتقاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 600 قتيلا وإصابة أكثر من 2040 آخرين.

فرص أمطار بأغلب الأنحاء غدا قد تمتد للقاهرة والعظمى بالعاصمة 30 درجة