وكيل تعليم الإسكندرية يعقد اجتماعا مع توجيه الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية

الإسكندرية جاكلين منير

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم ب الإسكندرية ، اليوم اجتماعًـا مع توجيه الصفوف الأولى بالمديرية والإدارات التعليمية ، وذلك بحضور نجلاء سليم مدير عام التعليم العام وأمال رحيل موجه أول الصفوف الأولى بالمديرية ، وذلك للوقوف على آخر المستجدات ووضع آليات تنظيم العمل للمرحلة المقبلة.

وأكَّد مدير المديرية، أنّ التوجيه الفني هو الذراع الأيمن لتطوير منظومة التعليم لما يمثله من تعامل مباشر مع المعلم والطالب وإدارة المدرسة ، مشيرًا إلى أهمية العمل المستمر على كافة الأصعدة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتنمية المهنية المستدامة لتوجيه الصفوف الأولى لمواكبة المنظومة المطورة في سبيل النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية.

وشهدت محافظة الإسكندرية ، استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسى الجديد، حيث تم الإنتهاء من إنشاء (23) مدرسة بعدد (441) فصل دراسي لاستيعاب عدد أكبر من الطلاب في مختلف المراحل التعليمية وخفض كثافة الفصول ، الإنتهاء من صيانة (96) مدرسة، تجهيز ونظافة 2805 مدرسة في مختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي (عام وخاص وفني)، لأستقبال نحو1,445,609 طالب وطالبة، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة لاستقبال أي شكوي والتعامل الفوري معها، تكليف رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة والتأكد من خلو محيط المدارس من التعديات والأسواق وتجمعات القمامة خارج الأسوار، تهيئة كافة المدارس من خلال الإهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء ، استعدادا لممارسة الأنشطة المدرسية.