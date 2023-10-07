وزير الرياضة ومحافظ أسوان يتفقدان أعمال تطوير المدينة الشبابية.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء الجمعة، المدينة الشبابية، ورافقهما قيادات الوزارة والمحافظة، فى إطار الاهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب باعتباره وقود الحاضر، وأمل المستقبل.

وأشاد الوزير والمحافظ، بالمستوى الراقى والنموذجى المشرف الذى تحقق داخل كافة عناصر ومكونات المدينة الشبابية لتكون فى أبهى صورها لاستقبال الوفود من رحلات الشباب المتنوعة على مدار العام، وخاصة لما شهدته من أعمال تطوير وتجميل ورفع الكفاءة على مساحة 2000 م2، وبتكلفة وصلت إلى 208 ملايين جنيه.

وتم تحويل الغرف بإجمالى 104 غرف تستوعب 500 فرد سواء غرف فردية أو مزدوجة أو سويد، على نفس مستوى الفنادق من التجهيزات، فضلاً عن مطبخ ومطعم متكامل بطاقة 500 فرد، وشبكات تعمل بالغاز الطبيعى، علاوة على أنه جارى تطوير ورفع كفاءة المسرح الملحق بالمدينة الشبابية بتكلفة 8 مليون جنيه.

كما تم تطوير معسكر العقاد القومى والذى سيشهد إقامة ملاعب وألعاب مائية، وكذا تطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة وإنشاء مديرية الشباب والرياضة، لتتكامل بذلك المنظومة الشبابية والرياضة وتصبح منتجع متكامل لتقديم أفضل الخدمات بالجودة العالية.