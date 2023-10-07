وزير الاتصالات: 500 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة في 2022

كتبت هبة السيد

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استثمارات الشركات الناشئة بلغت 680 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2021، لكنها تراجعت نتيجة للأزمة الاقتصادية والظروف الجيوسياسية تراجع لتسجل 445 مليار دولار في عام 2022، وبرغم هذا استطاع هذا القطاع في مصر جذب أكثر من نصف مليار دولار خلال عام 2022، ما يعد إنجاز في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وإحجام مستثمري المخاطر الدخول في شركات جديدة بشكل أكثر جرئة نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية العالمية.

جاء ذلك في كلمته على هامش افتتاح الدورة التاسعة من قمة تكني سوميت التي تستضيفها مكتبة الإسكندرية في الفترة من 7 إلي 10 أكتوبر الجاري.

وتشغل مصر المركز الثانى على المستوى الإقليمى فى حجم الاستثمارات الأجنبية فى الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها الأولى فى عدد الصفقات؛ حيث تم جذب استثمارات خارجية فى الشركات الناشئة بقيمة 190 مليون دولار فى عام 2020 وارتفع إلى 490 مليون دولار فى عام 2021 وحققت ما يزيد عن 500 مليون دولار في استثمارات الشركات الناشئة عام 2022.

وقمة "تكني سوميت"، حدث دولي يركز على مجالات استثمار الشركات الناشئة وريادة الأعمال، تهدف إلى التأثير في مختلف المجالات ومجتمعات أصحاب الشركات الناشئة في منطقة البحر المتوسط، من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها على كل صناعة.