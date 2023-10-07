وزير الاتصالات يفتتح قمة تكنى سوميت بمكتبة الإسكندرية

كتبت هبة السيد

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قمة تيكني "TECHNE SUMMIT"، في دورتها التاسعة، والتي وتستضيفها مكتبة الإسكندرية، في الفترة من 7 إلي 10 أكتوبر الجاري،

وقمة تكني هى حدث دولي يركز على صناعات ومجال الاستثمار وريادة الأعمال على وجه الخصوص، حيث تهدف إلى التأثير في مختلف المجالات ومجتمعات أصحاب الشركات الناشئة في منطقة البحر المتوسط، من خلال عرض تكنولوجيات مختلفة وسبل تطبيقها على كل صناعة.

وتعقد القمة للمرة التاسعة في الإسكندرية، وهو الحدث السنوي الدولى للاستثمار وريادة الأعمال، يشارك به نحو 15 ألف مشارك وما يزيد عن 200 متحدث و180 مستثمر و800 شركة ناشئة من 70 دولة حول العالم.