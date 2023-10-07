اليوم السابع
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الاتصالات: 7 مشروعات جارٍ تنفيذها لتصنيع الإلكترونيات بـ643 مليون جنيه

السبت، 07 أكتوبر 2023 08:00 ص
الاتصالات: 7 مشروعات جارٍ تنفيذها لتصنيع الإلكترونيات بـ643 مليون جنيه تصنيع الإلكترونيات
كتبت هبة السيد

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كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن 7 مشروعات جار تنفيذها في قطاع تنمية تصميم وتصنيع الإلكترونيات بتكلفة 643 مليون جنيه، أبرزها تأسيس وحدة تصنيع النظم الكهروميكانيكية، وإنشاء معامل محلية معتمدة دوليًا للاختبار والجودة، وإنشاء مجمع لصناعة الإلكترونيات واحتضان الشركات الناشئة في هذا المجال في مدينة المعرفة، ودعم صناعة تكنولوجيا المعلومات.
 
فيما بلغت عدد المشروعات التي تم تنفيذها 5 مشروعات بتكلفة 322 مليون جنيه أبرزها إنشاء مصنع لإنتاج أجهزة المحمول، وتأسيس 3 مجمعات إبداع الإلكترونيات.
 
ونفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروعات تم وجارٍ تنفيذها بقيمة 56.1 مليار جنيه خلال التسع سنوات الماضية.
 
ووزعت مشروعات وزارة الاتصالات بين قطاع البنية المعلوماتية والتحول الرقمي، وأنفق 14.9 مليار جنيه لتنفيذ 73 مشروعًا مقسمة بين 70 مشروعًا بتكلفة 11.4 مليار جنيه أبرزها منظومة فرض وإنفاذ القانون (المرحلة الأولى والثانية)، وتطوير منظومة دعم السلع والخبز، و3 مشروعات بتكلفة 3.5 مليار جنيه، أبرزها تنفيذ وتشغيل منظومة التأمين الصحي، وميكنة منظومة الحيازات الزراعية (كارت الفلاح)، وإطلاق منصة مصر الرقمية للخدمات الحكومية، وميكنة خدمات التوثيق، ومنظومة إنفاذ القانون (المرحلة الثالثة والرابعة)، وتطوير منظومة مصر الرقمية.
 
واستثمر قطاع المسئولية الاجتماعية بوزارة الاتصالات، 33 مشروعًا تم وجارٍ تنفيذها بتكلفة 6.6 مليار جنيه مقسمة بين 27 مشروعًا تم تنفيذها بتكلفة 359.7 مليون جنيه أبرزها التشخيص والعلاج عن بعد (المرحلة الأولى)، وتأهيل مراكز مجتمعية متكاملة دامجة بالمحافظات، والمركز التقني للأشخاص من ذوي الإعاقة، و6 مشروعات جاري تنفيذها بتكلفة 5.7 مليار جنيه أبرزها التشخيص والعلاج عن بعد (المرحلة الثانية)، وتأهيل دور الأيتام وتدريب مؤسسات دور الرعاية، والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة، ومبادرة أشبال مصر الرقمية.

تصنيع الالكترونيات

مجمع صناعة الالكترونيات

مدينة المعرفة

الشركات الناشئة



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