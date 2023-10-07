اليوم السابع
Ads
السبت، 07 أكتوبر 2023 03:40 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

باستثمارات 250 مليون يورو

وزارة البيئة: قريبا بدء المرحلة الرابعة لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:00 ص
وزارة البيئة: قريبا بدء المرحلة الرابعة لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى عشرة سنوات من الانجازات فى القطاع البيئى
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وازرة البيئة، أنه جارى الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة خمس سنوات بإجمالى استثمارات تبلغ حوالى 250 مليون يورو، حيث يعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى واحدا من أهم وأبرز المشروعات وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة 
 
وأوضحت وزارة البيئة في تقريرها الصادر ضمن كتيب حكاية وطن أن برنامج التحكم في التلوث الصناعى، بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج منذ عام 1997، وتم مدها لثلاث مراحل متتالية بإجمالى استثمارات بلغت حوالى 300 مليون يورو، و يهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج.
 
 ويقدم برنامج التحكم في التلوث الصناعى الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة سواء قرض ميسر و منحة 20% من قيمة المشروع،  وتؤدى المنحة التي تحصل عليها المنشات الصناعية المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل
 
جدير بالذكرأنه بلغت عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 121 محطة رصد على مستوى الجمهورية، كما وصل عدد المنشأت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى   94 منشأة بعدد 469 نقطة رصد وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030.، إضافة الى زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 40 محطة رصد
 

محطات الرصد الهوائى

تلوث الهواء

برنامج التحكم في التلوث الصناعى

المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التوث



الموضوعات المتعلقة

حكاية وطن.. بالأرقام.. إنجازات غير مسبوقة بمنظومة التعليم والبحث العلمى.. 28 جامعة حكومية و473 كلية و400 برنامج فى 2023.. والذكاء الاصطناعى والسيارات ذاتية القيادة برامج مستحدثة لمواكبة متطلبات سوق العمل

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 12:00 م

حكاية وطن.. 125 مستشفى جامعى فى 2023 مقارنة بـ88 مسشتفى فى 2017

الخميس، 05 أكتوبر 2023 07:30 ص

"حكاية وطن".. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى

الخميس، 05 أكتوبر 2023 05:30 ص

"حكاية وطن".. إنجازات ملموسة بقطاع النقل أبرزها زيادة شبكة الطرق 112%

الخميس، 05 أكتوبر 2023 03:30 ص

"حكاية وطن".. توصيل الغاز الطبيعى لـ13 مليون وحدة سكنية فى 4 سنوات

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة