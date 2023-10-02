اليوم السابع
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ترتيب شركات السمسرة منذ بداية العام.. "هيرميس" تنفذ تداولات تتجاوز 100 مليار جنيه

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 12:00 ص
ترتيب شركات السمسرة منذ بداية العام.. "هيرميس" تنفذ تداولات تتجاوز 100 مليار جنيه البورصة ارشيف
كتب هانى الحوتى

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تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال أول 9 شهور من عام 2023، بقيمة تداول بلغت 100.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 11.4%، وجاءت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 80 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.1%.
 
وحلت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 61 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7%، وفي المركز الرابع تأتى شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 44 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 36.3 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4.2%.
 
وجاء في المركز السادس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 35.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4%، وشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 32.3 مليار جنيه بنسبة 3.7%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 29.3 مليار جنيه بنسبة 3.4%.
 
وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا ثاندر لتداول الأوراق المالية، وأرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 25.5 مليار جنيه، 24.9 مليار جنيه، بنسبة 2.9%، 2.8% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الدوري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 
وكان ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 14.2% ليغلق عند مستوى 20174.28 نقطة، خلال جلسات الربع الثالث من عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 7.05% ليغلق عند مستوى 3785.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.65% ليغلق عند مستوى 5643.20 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 13.64% ليغلق عند مستوى 24341.65 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 5513.81 نقطة

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