نيويورك تايمز: استمرار محاكمة ترامب بتهمة الاحتيال فى نيويورك الثلاثاء

كتبت ـ رباب فتحى

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن محاكمة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب بتهمة الاحتيال ستستمر في نيويورك يوم الثلاثاء المقبل بعد أن رفضت محكمة الاستئناف أحدث محاولة لوقف الإجراءات.

وكان محامو ترامب قد جادلوا بأن المحكمة يجب أن تنتظر الاستئناف على حكم ما قبل المحاكمة قبل المضي قدمًا. وبدأت المحاكمة يوم الإثنين.

وفي حكم صدر الأسبوع الماضي، أدان قاضي نيويورك آرثر إنجورون الرئيس السابق وآخرين يعملون في منظمة ترامب بتهمة الاحتيال المالي. وأمر إنجورون بحل شركات ترامب في الولاية، مما أنهى فعليًا قدرته على إدارة أعماله العقارية.

وترفع المدعية العامة في نيويورك، ليتشيا جيمس، دعوى قضائية ضد ترامب، بتهمة تقديم بيانات مالية كاذبة ومضللة للتوسط في الصفقات.

وفي طلبهم لوقف المحاكمة، قال محامو ترامب إن الحل "سيُلحق بلا شك ضررًا جسيمًا وغير قابل للإصلاح ليس فقط لـ [ترامب والمتهمين الآخرين] ولكن أيضًا للأبرياء غير الأطراف والموظفين الذين يعتمدون على الكيانات المتضررة في معيشتهم".

وأضافوا أن إلغاء تراخيص الأعمال "دون محاكمة ودون سبب يجعل التشغيل القانوني للشركة مستحيلاً"، وفقاً لطلبهم، الذي زعموا أن إنجورون "لا يفهم بوضوح نطاق الفوضى التي أحدثها قراره".

وبدت محكمة الاستئناف متعاطفة مع هذه الحجة. وفي يوم الجمعة، أوقفت أمر إنجورون بتزويد المحكمة بقائمة من شركات ترامب في الولاية، والتي سيتم حلها جميعًا بموجب حكمه. وسوف تستمر عمليات الحل إذا سمحت محكمة الاستئناف ــ التي لم تبت بعد في استئناف ترامب ــ لحكم إنجورون.

وتقدم محامي ترامب باستئناف ضد الحكم الصادر في 26 سبتمبر الماضي، والذي صدر قبل أقل من أسبوع من بدء المحاكمة. غيّر الحكم نطاق المحاكمة، التي تركز الآن في المقام الأول على تحديد ما إذا كان ترامب سيضطر إلى دفع غرامة لارتكابه الاحتيال، ربما لا تقل عن 250 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة، أن المحاكمة لا تشمل وجود هيئة محلفين، لإنها قضية مدنية، لذا لن يواجه ترامب عقوبة السجن إذا ثبتت إدانته.

وكانت هذه أحدث محاولة من فريق ترامب لوقف المحاكمة. وفي 28 سبتمبر ، رفضت محكمة الاستئناف طلباً بإلغاء المحاكمة بأكملها، وسمحت لها بالبدء في 2 أكتوبر. حتى أن ترامب حاول رفع دعوى قضائية ضد إنجورون، على الرغم من أنه انتهى به الأمر إلى إسقاط الدعوى يوم الخميس.

وقال مكتب جيمس، إنه على استعداد لمناقشة تأجيل تنفيذ حكم إنجورون إلى ما بعد المحاكمة، واتخاذ قرار بشأن ستة مطالبات متبقية في الدعوى المرفوعة ضد ترامب والمتهمين الآخرين – ولكن فقط إذا استمرت المحاكمة كما هو مقرر، حسبما قال كبير مساعدي المدعي العام دينيس فان في رسالة إلى محكمة الاستئناف.