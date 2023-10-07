اليوم السابع
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مصرع سيدة عقب إصابتها بطلق نارى عن طريق الخطأ بجرجا فى سوهاج

السبت، 07 أكتوبر 2023 09:08 ص
مصرع سيدة عقب إصابتها بطلق نارى عن طريق الخطأ بجرجا فى سوهاج إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى جرجا العام، ربة منزل تبلغ من العمر 40 سنة مصابة بطلق خرطوش، وتوفيت عقب وصولها وتبين حدوث إصابتها التي أدت إلى وفاتها نيجة عبث شقيقها بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ.
 
تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة سيدة عقب إصابتها بطلق نارى عن طريق الخطأ وتم نقلها للمستشفى والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.
 
وعقب الانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوصول المدعوة شرين ا م ع 40 سنة ربة منزل ومقيمة بناحية نجع الشيخ التابع لقرية خارفة دائرة المركز مصابة "برش خرطوش بالصدر"، وتوفيت عقب وصولها وبسؤال والدها المدعو أحمد م ع ا  64 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد نجلته المذكورة بالمنزل رفقة شقيقها المدعو محمود ا م ع  19 سنة نجار مسلح ومقيم بذات الناحية وقيام الأخير بالعبث بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ نجم عنها إصابتها التي أودت بحياتها ونفي الشبهه الجنائية تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو الوارد بالفحصتم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

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