ضبط المتهم بقتل سائق لسرقة توك توك فى حي الكوثر بسوهاج

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الكوثر بمديرية أمن سوهاج بإصابة (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم) بعيار نارى بدائرة القسم، ونقله لأحد المستشفيات لإسعافه إلا أنه توفى متأثراً بإصابته .

أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة ، وقيامه بإستقلال المركبة المشار إليها رفقته المجنى عليه بادعاء توصيله وأثناء سيرهما قام بإخراج سلاح نارى "فرد محلى" من طيات ملابسه وإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه فأحدث إصابته واستولى على مركبة "التوك توك" ولاذ بالفرار، كما أمكن ضبط المركبة المستولى عليها والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وطلقة لذات العيار.