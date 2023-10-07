مصادرة 3400 علبة سجائر قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين الشرقية، 3400 علبه سجائر قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بمركز الإبراهيمية.

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، أنه بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

تم تشكيل حملة مكبرة، برئاسة محمد سعد مديرعام الرقابة بالشرقية، بالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية وذلك بناء على المعلومات الواردة إلى المديرية والتي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من السجائرالمحلية والأجنبية بناحية الإبراهيمية بهدف الاحتكار وإعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح الغير مشروع حيث اسفرت الحملة عن تحرير محضرين للتجار احدهما بناحية الحبش والأخر بناحية مدينة الابراهيميه أرقام ( 6043 /6042 ) لسنة 2023 جنح الإبراهيميه وتم التحفظ علي عدد 3400 علبة سجائر محليه واجنبيه قام التجار بتجميعها بغرض اعادة بيعها بالسوق السوداء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.