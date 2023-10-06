ضبط 2 طن سكر و700 علبة سجائر فى حملة تموينية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، كمية من السكر مجهولة المصدر في مصنع حلوى بدون فواتير ولا بيانات، وضبط كمية من علب السجائر الأجنبية مجهولة المصدر، وأخرى محلية تباع بأزيد من التسعيرة لدى صاحب محل بقالة وبيع سجائر بمدينة الحامول، وتم التحفظ على المضبوطات ، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.

وضبطت حملة التموين، "ع.ي.خ" ، 45 سنة، صاحب مصنع حلوى بكفرالشيخ، وبحوزته 2 طن سكر بدون فواتير ولا بيانات لتشغيلها في صناعة الحلوى وتحقيق أرباح غير مشروعة، جرى التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت حملة مباحث التموين من ضبط 300 علبة سجائر أجنبية ، مجهولة المصدر، و400 محلية لدى "ر.أ.س" ، 28 سنة، مالك محل بقالة وبيع سجائر فى مدينة الحامول، لتحقيق أرباح غير مشروعة وجاري العرض على النيابة لإجراء التحقيقات اللازمة.