اليوم السابع
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مركز التخاطب بـ"شباب قبريط" فى كفر الشيخ ينظم تدريبات للأطفال من ذوى القدرات

السبت، 07 أكتوبر 2023 03:00 م
مركز التخاطب بـ"شباب قبريط" فى كفر الشيخ ينظم تدريبات للأطفال من ذوى القدرات تدريبات مركز التخاطب وتنمية المهارات بشباب قبريط لأطفالنا القادرون باختلاف
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظم مركز التخاطب وتنمية مهارات وتعديل السلوك بمركز شباب قبريط بكفر الشيخ، عددا من التدريبات للأطفال من ذوى القدرات، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ، وتقدم الخدمات بالمركز المجهز بأحدث الأدوات والأجهزة، لإجراء جلسات التخاطب وتعديل السلوك، وصعوبات التعلم والتكامل الحسي بالإضافة إلى التقييم النفسي.
 
وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إختيار فريق عمل مركز التخاطب بمركز شباب قبريط خضع، لعقد مقابلات شخصية فى نهاية يونيو الماضي قبيل انطلاق العمل به فى منتصف أغسطس، لتقديم خدمات تنمية التخاطب لأطفال التوحد، وتأخر الكلام للأطفال الذين حدث لهم تأخر في النطق من حوادث أو جلطات دماغية، كما يحرص المدربون بالمركز على لقاء أسر الأطفال، للوقوف على حالة كل طفل والمشكلات التى تواجه الأسرة فى التعامل معهم ويساعد المتدربون بالمركز على التخلص من بعض المتلازمات داخل الغرف الحسية، التى يتم فيها معالجة صعوبات التعلم خلال ستة أشهر كحد أقصي بعد أن كانت عامان أو يزيد و هذا لأول مرة داخل المركز الحسي الحركي .
 
ويستمر العمل بمركز تنمية الفنون والإبداع بمركز شباب سيدى سالم للمبدعين بإختلاف، وتدريبات اللياقة البدنية، وإكسابهم المهارات الحركية ويحرص على تقديم الورش الفنية، في إطار اهتمام مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتنمية قدراتهم الرياضية، والفنية لاحتواء طاقاتهم الإبداعية، جميع التجهيزات بمركز التخاطب هدية من الجهة المانحة "مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الإماراتية" وتدريب الشباب والمدربين علمياً وإقامة الدورات التدريبية لزيادة مهاراتهم، يأتى ذلك تحت إشراف مصطفى غريب،وكيل المديرية للشباب، ومتابعة الدكتور مصطفى الحلو، مسئول مكتب قادرون باختلاف بكفر الشيخ.
 
اسيعادة ذوي الهمم من خلال مشاركتهم بالانشطة
اسيعادة ذوي الهمم من خلال مشاركتهم بالانشطة

تدريبات مركز التخاطب وتنمية المهارات بشباب قبريط لأطفالنا القادرون باختلاف
تدريبات مركز التخاطب وتنمية المهارات بشباب قبريط لأطفالنا القادرون باختلاف

جانب من تدريبات ذوي الهمم
جانب من تدريبات ذوي الهمم

ممارسة ذوي الهمم للألعاب
ممارسة ذوي الهمم للألعاب
 
 

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