محاكمات × 24 ساعة.. تأجيل محاكمة خلية الشروق.. والمؤبد بتهمة قتل عامل بالمنيرة

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل أبرزها تأجيل محاكمة المتهمين بخلية الشروق، والمؤبد لعامل بتهمة قتل سائق بالمنيرة الغربية.

خلية الشروق

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 11 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية"، لجلسة 7 نوفمبر للمرافعة.

مشاجرة

قضت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة، بالسجن المؤبد لعامل بمحل إطارات، وبراءة شقيقه، في تهمة قتل سائق خلال مشاجرة نشبت بينهم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

ديلر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.

اختلاس

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة موظف بالشئون الإدارية بشركة القابضة مياه الشرب والصرف الصحى بالواحات البحرية، بتهمة اختلاس مبلغ مليونا و190 ألفا و626 جنيها من وظيفته، لجلسة 17 أكتوبر الجاري.