محافظ شمال سيناء يفتتح 10 منازل بدوية في قرية التلول بمركز بئر العبد.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء وائل مصطفي، رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، 10 منازل بدوية في قرية التلول بمركز بئر العبد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكد المحافظ أن قطاع الإسكان يشهد طفرة تنموية في محافظة شمال سيناء، حيث تم إنشاء 3 مدن جديدة وهي مدينة رفح الجديدة ومدينة سلام شرق مدينة بورسعيد ومدينة بئر العبد الجديدة، فضلا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمنازل البدوية التي تم انشائها في مدن وقري وتجمعات شمال سيناء.

وأضاف اللواء وائل مصطفي، رئيس جهاز تعمير سيناء، أن القيادة السياسية تولي سيناء اهتمامًا كبيرًا من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبيرة في شتي القطاعات، لافتًا إلي أنه تم تنفيذ مشروعات بسيناء تخطت قيمتها 5 مليارات جنيه.

وأشار رئيس جهاز تعمير سيناء، إلى أن المنازل البدوية تعد من أهم المشروعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وذلك لدعم الاستقرار بسيناء وتوطين أهالينا بتجمعات تكون قريبة من أماكن الخدمات والمنشآت الحكومية.

وقال المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، إن إنشاء 10 منازل بدوية بقرية التلول بتكلفة بلغت 4.5 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير "الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء"، ضمن مشروع انشاء 30 منزل بالتلول، حيث سيتم افتتاح 20 منزلا آخرين في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأضاف رئيس منطقة تعمير سيناء، أن كل منزل بمساحة اجمالية 120 مترا مربعا، حيث يتكون من غرفتين وصالة ومضيفة ومطبخ وحمام بمساحة 80 مترا وحوشا بمساحة 40 مترا، كامل المرافق من مياه وكهرباء وانارة وتشطيب. حضر الافتتاح كلا من اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، اللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، القيادات التنفيذية والشعبية.