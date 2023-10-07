اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يفتتح موقف سيارات قرية 30 يونيو ببئر البعد.. صور

السبت، 07 أكتوبر 2023 12:25 م
محافظ شمال سيناء يفتتح موقف سيارات قرية 30 يونيو ببئر البعد.. صور محافظ شمال سيناء يفتتح موقف سيارات قرية 30 يونيو ببئر البعد
شمال سيناء - محمد حسين

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افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء وائل مصطفي، رئيس جهاز تعمير سيناء واللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد موقف سيارات قرية 30 يونيو بمركز بئر العبد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من اكتوبر المجيدة.
 
وأشار المحافظ إلي افتتاح المزيد من المشروعات التنموية والخدمية خلال احتفال المحافظة بذكري انتصارات السادس من أكتوبر في شتي القطاعات وفي مختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلي افتتاح 5 مشروعات بالعريش وافتتاح إسكان التلول ومدرستي التربية الخاصة والرسمية لغات ببئر العبد.
 
وأكد اللواء محمد بهجت، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن موقف سيارات قرية 30 يونيو تم انشاؤه على مساحة 50 *60 "3000 متر مربع" بتكلفة 6 ملايين جنيه، حيث يستوعب أكثر من 60سيارة أجرة، ويضم موقف خط يربط بين قرية 30يونيو ومدينة بئر العبد وخط يربط بين قرية 30يونيو ومدينة العريش وخط يربط بين قرية 30يونيو ومدينة القنطرة شرق.
 
موقف سيارات قرية 30 يونيو ببئر البعد (1)
موقف سيارات قرية 30 يونيو ببئر البعد

موقف سيارات قرية 30 يونيو ببئر البعد (2)
موقف سيارات قرية 30 يونيو ببئر البعد 

 


شمال سيناء

بئر العبد

العريش

تعمير سيناء



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