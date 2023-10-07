محافظ الغربية يشهد بدء موسم جنى القطن بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بدء موسم جنى القطن بقرية سامول التابعة لمركز المحله الكبرى، بحضور الدكتور خالد ابوشاى، وكيل وزارة الزراعة، ورئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وعدد من قيادات مديرية الزراعة، ومعهد بحوث القطن، وعدد من المزارعين.

وبلغت المساحة المنزرعة هذا العام 11232فدان على مستوي المحافظة منها 9233 فدان بمركز المحلة و 688 فدانا بقرية سامول، والمدرجة ضمن برنامج ريل قطن وهو برنامج لمدة 3 سنوات لتدريب المزارعين وتشجعهم على تبنى الممارسات الزراعيه المستدامة لتغطية الجانب البيئي بالكامل مع بعض من الجوانب الاجتماعية والتنموية.

وأشاد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بالإنتاج المبشر لمحصول القطن هذا العام موجها التحية لكل المزارعين والفلاحين من أهالينا الذين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل المتعددة بالتعاون مع وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضى من خلال الجمعيات الزراعية، وعقد الندوات الإرشادية.

وأكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أن المحافظة تتميز بزراعة قطن طويل التيلة، وتزرع المحافظة 11232 فدان من القطن، على مستوى المحافظة، ومتوسطة إنتاجية الفدان من 10 لـ12 قنطارا.

من جانبه قال الدكتور خالد ابوشادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تم بدء جني القطن صنف جيزة94 ، وأن المحصول هذا العام مبشر بانتاجيه عالية.

وأشار أنه تم اختيار 14 مجمعا بالتعاون مع منظومة تسويق القطن، وتم عقد ندوات عن الجني المحسن، ومتابعة عمليات الجني في الحقول.