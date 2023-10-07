محافظ الغربية يشهد انطلاق موكب الزهور في احتفالات العيد القومى

الغربية محمد طارق

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، انطلاق فعاليات احتفالية محافظة الغربية بعيدها القومي بموكب من السيارات من كافة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، مزينة بالورود والزهور والأعلام المصرية وتحمل تهنئه لشعب الغربية.

استعرضت من خلالها الوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن والمديريات والشركات والهيئات بمحافظة الغربية جهودها الجمالية في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية من خلال العربات المزينة بالزهور، حيث بدت العربات في مشهد غاية في الروعة بعد أن اكتست بالزهور الطبيعية ذات الألوان الزاهية لتفصح وتضيف أجواء من البهجة والسرور لمواطني محافظة الغربية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.

وبدأت الاحتفالات بانطلاق موكب سيارات مزينة بالورود والزهور والإعلام انطلق من بداية كوبري جيهان بمنطقه الإستاد بمدينة طنطا مرورا بشارع البحر وصولا للمركز الثقافي لمدينة طنطا ثم التوجه لمنطقه كورنيش طنطا الجديد ولتجوب كافة الشوارع والميادين احتفالا بالعيد القومي للمحافظة وصاحب موكب السيارات الأغاني الوطنية.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة حريصة على إقامة العديد من الفاعليات خلال العيد القومي لإسعاد مواطني الغربية وزائريها، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وعدد من أعضاء الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية.