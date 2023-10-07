محافظ الأقصر يتابع توسعات محطة مياه وتجديد كوبرى بالطود وتطوير سوق أبو الجود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، جولة تفقدية بمدينتي الطود والأقصر تابع خلالها سير العمل بعدد من المشروعات في مختلف القطاعات، حيث بدأت الجولة بتفقد محطة مياه الطود المدمجة بطاقة 17 ألف متر مكعب فى اليوم، ويتم إجراء توسعات للمحطة بطاقة 10 ألف متر مكعب باليوم لتصبح طاقة المحطة 27 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة 120 ألف نسمة من سكان مناطق ( الطود الجديدة - منشية النوبة - الطود شرق - الطود غرب - العديسات قبلي - العديسات بحري)، وتم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 85%، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 80%، ومن المقرر الإنتهاء من أعمال التوسعات نهاية يونيو 2024 بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 75 مليون جنيه.

وتابع المحافظ جولته بتفقد إنتهاء أعمال مشروع إحلال وتجديد كوبري مدخل مدينة الطود بمنطقة الكيلو 39 علي ترعة الكلابية بطول 50 مترًا وعرض 16 مترًا، بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية بمدخل مدينة الطود، وواصل المحافظ جولته بتفقد أعمال توسعة مدرسة نجع مكي اسماعيل الاعدادية حيث تم إنشاء مبنى جديد بطاقة استيعابية لعدد 8 فصول كما تفقد المحافظ مدرسة الحسينات الابتدائية والتي تتم اعمال توسعتها ايضاً من خلال إنشاء مبنى جديد يستوعب عدد 10 فصول ومن المقرر انتهاء الأعمال بالمدرستين منتصف الشهر الجاري للمساهمة في تخفيف الكثافة داخل الفصول، وبحث المحافظ مقترح إنشاء سوق حضري جديد بالمدينة يكون مقره بجوار الجمعية المصرية لتجارة الجملة حيث وجه المحافظ رئيس مدينة الطود بإعداد التصور النهائي للمقترح تمهيداً للموافقة عليه.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد السوق الحضاري بالقرب من منطقة أبو الجود بمدينة الأقصر ومساحته 4522 متر مربع، حيث تتم اعمال تطوير الباكيات والمحلات التي يبلغ عددها 98 باكية و120 محل ووجه المحافظ بسرعة إنجاز اعمال التطوير مكلفا بدراسة ووضع التصور الملائم لاستغلال مساحات السوق وتوسعة الباكيات وتغيير الواجهة وانشاء معرض دائم لبيع المنتجات بأسعار مخفضة داخل السوق وإقامة كافيتيريا مع إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتحسين الصورة البصرية للسوق.

ورافق المحافظ في جولته الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر والعميد سالم السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالأقصر والمهندس أسعد مصطفى منسق الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي بالأقصر والمهندس عبد الله بكري والمهندسة هبة احمد مديري التنفيذ بالجهاز وعدد من القيادات التنفيذية بمدن الطود والأقصر.



جولات لمتابعة مشروعات مدينة الطود



جولة المحافظ بمحطة مياه الطود



متابعة احلال وتجديد سوق أبو الجود بالأقصر