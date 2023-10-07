قرية بنى عبيد بالمنيا شاهده على حياة كريمة.. صرف وغاز ومدارس أبرز المشروعات

المنيا- حسن عبد الغفار

تعد قرية بنى عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص أحد القرى الشاهدة على مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى المركز، من حيث مشروعات المياه والتعليم والمشروعات الخدمية التى تم طرحها من الأهالى خلال اللقاءات المجتمعية التى تم انعقادها قبل إطلاق المبادرة.

مراكز محافظة المنيا، التى يتم فيها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة حتى أعادت تلك المشروعات الحياة الكريمة للمواطنين، وشهدت الوحدة المحلية ببني عبيد، التابعة للمركز إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعي ووحدة طب الأسرة، ومكتب البريد، والصرف الصحى، بالاضافة إلى الغاز الطبيعى،وتطوير مدخل القرية،وإنشاء مدرسة وتوسعة المدارس،للقضاء على كثافة الفصول، بينما فى قرية جويد التابعة للوحدة المحلية يتم إنشاء الوحدة الصحية وموقف للسيارات والصرف الصحى ومحطة الصرف الصحي بقرية النحال والوحدة الصحية وسوق بقرية البربا، بالإضافة الى المشروعات التى تشهدها الوحده المحليه لقريه بنى حسن الشروق بابوقرقاص ومنها الوحدة الصحية والمجمع الزراعى ببنى حسن الشروق، والوحدة الصحية محطة صرف ومركز شباب شيبه الشرقية، ومحطه مياه الشرب والوحده الصحية بالشيخ تمى ومحطة صرف رئيسية ببنى حسن الشروق.