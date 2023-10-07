حياة كريمة تغير واقع قرى المنيا.. تنفيذ 3265 مشروعا وجار استكمال 17 محطة معالجة

المنيا- حسن عبد الغفار

معجزة حقيقية تتحقق على أرض المنيا مع مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، والتى إستطاعت فى فترة وجيزة تغيير واقع الكثير من القرى الأكثر إحتياجا والتى ظلت تعانى لعقود طويلة، ومع إنطلاق حياة كريمة تبدل الوضع، وتحولت القرى إلى خلايا نحل تعمل من أجل إنجاز عشرات المشروعات الخدمية، بين مجمعات خدمية وزراعية وتكنولوجية، ومدارس وطرق، وغاز ومراكز شباب وغيرها من المشروعات التى تجرى فى 28 قطاع، وبلغت تلك المسروعات حوالى 3265 مشروعا متنوعا، داخل 192 قرية و757 تابع فى 5مراكز بالمحافظة من الجنوب للشمال.

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا فى تصريحات صحفية، أن مشروعات حياة كريمة بالمحافظة وصلت إلى 3265 مشروعا جارى تنفيذها ضمن المرحلة الأولى فى 28 قطاع، أما المرحلة الثانية تضم 102قرية وجارى تحديد المواقع لانطلاق أعمال التنفيذ لخدمة أهالى القرى المستهدفة .



ولفت القاضى إلى أنه جارى استكمال 17 محطة معالجة، ومستشفى بمغاغة و أبوقرقاص على مساحة 5 فدان، فضلا عن مشروعات الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ونقاط الحماية المدنية ومراكز الشباب والأسواق والمواقف ومكاتب البريد.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.



حياة كريمة تغير واقع قرى المنيا (1)



حياة كريمة تغير واقع قرى المنيا (2)



حياة كريمة تغير واقع قرى المنيا (3)