غلق 3 مخابز وتحرير 58 محضرا تموينيا خلال حملات بأبو تيج وصدفا وديروط فى أسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار حملات على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة لضبط الأسواق، ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري والتلاعب في الأسعار وحماية جمهور المستهلكين من الغش للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات المعروضة في الأسواق ومنافذ البيع والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب النفوس الضعيفة ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

ولفت محافظ أسيوط ، إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بين التموين والصحة والطب البيطري وشرطة المرافق وجهاز حماية المستهلك ورؤساء المراكز والأحياء لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من توافر السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتأكد من جودة المنتجات المعروضة مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية والدكتور على مصيلحى وزير التموين .

وفي هذا الإطار تمكنت مديرية التموين بأسيوط برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وعصمت على وكيل مديرية التموين، وبالاشتراك مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والاحياء من ضبط 58 محضر تمويني خلال حملات بمراكز أبوتيج وصدفا وديروط حيث تم تحرير عدد 26 تقرير إثبات حالة للمخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ونقص وزن وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن وعدم أعطاء بون صرف الخبز وعدم اعلان عن موعيد العمل وعدم احتفاظ بسجل الزيارات بمركز ابوتيج فضلاً عن تحرير عدد 16 تقرير إثبات حالة للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة بمركز صدفا وتحرير جنحة لقيام أحد أصحاب المخابز بتجميع 472 بطاقة تموينية بقصد الاستيلاء علي الدعم بالإضافة إلى تحرير 16 تقرير إثبات حالة وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافة بمركز ديروط.

كما قامت مديرية التموين بغلق 3 مخابز بناحية مركز صدفا لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار أكثر من 20 جم في الرغيف الواحد وعدم الاحتفاظ بماكينة صرف الخبز.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.