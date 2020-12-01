تموين أسيوط تضبط 583 مخالفة و300 بطاقة مخابز تستخدم فى التربح غير المشروع

أسيوط - هيثم البدرى

قال محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إن مديرية التموين بالمحافظة تشن حملات مكثفة على المخابز، والأسواق بدائرة المحافظة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، وذلك لضبط البطاقات التموينية التى يستغلها أصحاب المخابز للتربح غير المشروع منها.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الحملات المكثفة أسفرت قبل أيام عن ضبط عدد 300 بطاقة تموينية لدى أصحاب المخابز خاصة بأسر من مركز منفلوط بغرض تجميعها للتربح غير المشروع فضلا عن ضبط 583 مخالفة تموينية متنوعة حيث تم تحرير 69 محضر نقص وزن من 10/12جم فى رغيف الخبز وتحرير 3 محاضر نقص وزن 20 جم فى الرغيف وتم وقف حصص هذه المخابز وتحرير 61 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 محاضر تصرف فى الرصيد الاستراتيجى و137 مخالفة عدم نظافة أدوات العجن و74 مخالفة عدم الإعلان عن سعر الرغيف ووزنه و27 مخالفة عدم الاحتفاظ بميزان حساس و64 مخالفة عدم وجود سجل تفتيش و92 مخالفة عدم صرف بونات خبز للمواطنين و23 مخالفة غلق بدون تصريح.

وأشار وكيل الوزارة إلى استمرار الحملات وتكثيفها على المخابز البلدية والمحال التموينية بصورة مفاجئة تنفيذا لتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ أسيوط لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تكثيف الحملات التموينية والرقابية بصورة مفاجئة على كافة المنشآت والأسواق واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا كما تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين وبلاغاتهم والتعامل الفورى معها على مدار 24 ساعة على أرقام (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).