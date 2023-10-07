ضبط 72 ألف مخالفة مرورية فى 24 ساعة

كتب ــ محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 72255 مخالفة مرورية متنوعة.. بينها المخالفات التالية:

19217 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 904 مخالفات السير بدون تراخيص، 11 مخالفة موقف عشوائى، 1488 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، 3 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.