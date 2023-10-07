ضبط 3 تجار عملة بالسوق السوداء في المنوفية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية قيام (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة المنوفية) بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية")

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.