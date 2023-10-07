اليوم السابع
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ضبط 3 تجار عملة بالسوق السوداء في المنوفية

السبت، 07 أكتوبر 2023 11:30 ص
ضبط 3 تجار عملة بالسوق السوداء في المنوفية عملات أجنبية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .
 
 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية قيام (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة المنوفية) بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم ، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية")
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

تجارة العملة

تجارة النقد الاجنبي

السوق السوداء

المنوفية



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